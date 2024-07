रेल्वेचे माहित नाही मात्र रेल्वे मंत्र्यांना नक्कीच ‘सुरक्षा कवच’ आहे, आदित्य ठाकरे यांची टीका

मंगळवारी सकाळी हावडा-मुंबई एक्सप्रेसचे झारखंडमध्ये 18 डब्बे रुळावरून घसरले असून या अपघातात 2 जणांचा मृत्यू झाला तर 20 हून अधिक जखमी झाले आहेत. हा या महिनाभरातील दुसरा रेल्वे अपघात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वेच्या अपघातांची मालिका थांबत नाहीए. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी रेल्वे मंत्र्यांना व भाजपला फटकारले आहे.

I don’t know about the trains, but the minister for Railways has some “Kavach” for sure, because of which he hasn’t been sacked even after so many rail accidents in his tenure.

Every week we see some accidents, and there’s no action taken.

Instead, the Minister has been made… https://t.co/qcJTkMIZlz

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 30, 2024