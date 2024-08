मुंबादेवी मंदिर परिसराबाबतचे मिंधेचे मनसुबे आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाही, आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

मुंबईचे ग्रामदैवत असलेल्या मुंबादेवी मंदिराच्या मागे शाळेचे रिझर्व्हेशन असलेल्या जागेवर 17 मजली पार्किंग इमारत उभारली जात आहे. त्या ठिकाणची पिढ्यानुपिढ्या सुरू असलेली दुकाने हटविण्याच्या प्रयत्न सुरू आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मिंधे भाजप सरकारला फटकारले आहे. तसेच या दुकानदारांना तेथून हटविण्याचे मनसुबे आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी सरकारला दिला आहे.

Yesterday, along with South Mumbai MP @AGSawant ji, I visited the Mumbaidevi temple precinct.

The local MLA had apparently called for a meeting for “beautification” and random proposals of destabilising the entire temple vicinity were put forward.

What’s shocking is that the… pic.twitter.com/FcECijl95O

