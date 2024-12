एक राज्य, अन् एक’ही गणवेश नाही! आदित्य ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर निशाणा

महायुती सरकारच्या काळात राज्याची सर्व क्षेत्रात पीछेहाट झाली आहे. राज्यातील उद्योग इतर राज्यात जात आहेत. शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. सर्वसामान्य जनता वाढत्या महागाईने होरपळत आहे. महायुती सरकारने रस्ते घोटाळ्यापासून डांबरापर्यंत अनेक घोटाळे केले आहेत. त्यांच्या या घोटाळ्यातून शालेय विद्यार्थीही सुटले नाहीत. या सरकारने वर्ष संपायला आले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा पत्ता नाही, या मुद्द्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी महायुतीवर निशाणा साधला आहे.

Mr. Deepak Kesarkar, the then minister of the eknath shinde’s corrupt regime is responsible for depriving students of their uniforms.

These shameless politicians don’t even leave school uniforms from their list of irregularities.

What a shame! https://t.co/CdCaoLsgmD

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 15, 2024