चला, मुंबईकरांची ताकद दाखवूया!

सामना ऑनलाईन
|

गोरेगाव, वॉर्ड क्र. 54 येथे उमेदवार अंकित प्रभू यांच्या प्रचार कार्यालयाला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी भेट दिली. यावेळी नव्या ध्येयाची मशाल घेऊन, एक युवा नेतृत्व विकासाच्या वाटेवर निघालंय, अशा शुभेच्छा देत चला मुंबईकरांची ताकद दाखवूया, असे आवाहन त्यांनी शिवसैनिकांना केले. यावेळी शिवसेना नेते सुभाष देसाई, आमदार सुनील प्रभू उपस्थित होते. गोरेगाव येथील वॉर्ड क्र. 53 चे उमेदवार जितेंद्र वळवी, जोगेश्वरीच्या वॉर्ड क्र. 73च्या उमेदवार लोना रावत, वॉर्ड क्र. 56 च्या उमेदवार लक्ष्मी भाटिया यांच्या कार्यालयांना तसेच तेथील शाखांना आदित्य ठाकरे यांनी भेट दिली. यावेळी शिवसैनिक आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी उसळली. वांद्रे येथील वॉर्ड क्र. 101 च्या उमेदवार अक्षता टंडन मेनेझेस यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन आदित्य ठाकरे यांनी केले. यावेळी शिवसेना नेते आमदार अॅड. अनिल परब उपस्थित होते. संतोषनगर येथील वॉर्ड क्र. 102 चे उमेदवार अनंत हजारे, शीव-वांद्रे लिंक रोड वॉर्ड क्र. 183 च्या उमेदवार पारुबाई कटके, खाबादेवी-धारावी येथील वॉर्ड क्र. 184 च्या उमेदवार वर्षा नकाशे, धारावी-कोळीवाडा वॉर्ड क्र. 187 चे उमेदवार जोसेफ कोळी यांच्या कार्यालयांनाही आदित्य ठाकरे यांनी भेटी दिल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादी युतीचा प्रचाराचा झंझावात; उद्धव ठाकरे यांचा उमेदवार आणि शिवसैनिकांशी संवाद, शाखा आणि निवडणूक प्रचार कार्यालयांना भेट

मुंबईत प्रदूषण वाढले! हवा गुणवत्ता निर्देशांक चिंताजनक पातळीवर; दृश्यमानतेत मोठी घट

राज्यातील न्यायालयांना घरघर; मोडकळीस आलेल्या 18 इमारतींतून कोर्टाचे कामकाज; सरकारची हायकोर्टात माहिती

म्हाडाच्या 133 विजेत्यांची हक्काच्या घराची प्रतीक्षा संपल, दिंडोशी खडकपाडातील इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र

विठुनामाच्या जयघोषाने मुंबापुरी दुमदुमली, माऊली माऊली रूप तुझे…

दोन हजाराच्या पाच हजार कोटींच्या नोटा बाहेरच

लोकल ट्रेनचा प्रवास असुरक्षितच! गतवर्षी विविध कारणांमुळे रेल्वे मार्गावर 2287 लोकांनी प्राण गमावले

T20 World Cup 2026 – मुस्तफिजूर रहमानचा IPL मधून पत्ता कट, आता BCB चा मोठा निर्णय; बांगलादेशचा संघ हिंदुस्थानात येणार नाही

कोस्टल रोडचं क्रेडिट चोरलं, आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांच्या पुतळ्याचंही? आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल