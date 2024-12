सरकार आहे कुठे? नक्की कशात व्यस्त आहे? मुंबईतील प्रश्नांवरून आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढले आहे. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे. अशा अनेक समस्यांना सध्या मुंबईकर सामोरे जात आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करत त्यांना फटकारले आहे.

Mumbai has been facing water supply problems for over a year now.

No answer from the government.

For the past few days Mumbai has been under a blanket of thick smog.

No answer from the government.

Roads are dug up endlessly with no plan in sight, no end in sight.

No answer…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 29, 2024