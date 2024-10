माजी मंत्री आणि आप नेते सत्येंद्र जैन यांना जामीन मंजूर, कोर्टात पत्नीला अश्रू अनावर

माजी मंत्री आणि आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांना जामीन मंजूर झाला आहे. मनी लॉण्ड्रिंग संबधित प्रकरणात कोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जैन यांना जामीन मंजूर करण्यात आला तेव्हा त्यांच्या पत्नीला अश्रू अनावर झाले.

सत्येंद्र जैन खुप दिवस तुरुंगात होते आणि त्यांच्यावर अजून खटला सुरु झालेला नाही, असे म्हणत कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शींशी संपर्क न करणे आणि देशाबाहेर न जाण्याची अट कोर्टाने ठेवली आहे.

#WATCH | On former Delhi Minister Satyendar Jain granted bail in money laundering case, AAP leader Manish Sisodia says, “It makes me happy that our party’s senior leader Satyendar Jain has been granted bail…PM Modi and BJP should apologise to the people of Delhi because… pic.twitter.com/zNBqvYbpXE

— ANI (@ANI) October 18, 2024