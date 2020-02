गेल्या वर्षी भाजपला देणगीतून किती पैसे मिळाले माहिती आहे का ?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स म्हणजेच ADR या संस्थेने राजकीय पक्षांना 20 हजारांहून अधिकच्या रकमेतून मिळालेल्या देणगीतून किती पैसा मिळाला आहे याचा अहवाल सादर केला आहे. 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अहवाल असून या अहवालात सगळ्या राजकीय पक्षांना मिळून 951. 66 कोटी रुपयांचे दान मिळाल्याचं सांगण्यात आले आहे. 2017-2018 या वर्षी या दानाची रक्कम ही 481.77 कोटी इतकी होती. म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम दुप्पट झाली होती.

ADR released a report on donations received by the National Political Parties, above Rs 20,000, during the Financial Year 2018-19, as submitted by the parties to the Election Commission of India (ECI).

