तालिबान-पाकिस्तान युद्धाला पुन्हा सुरूवात; कुर्रममध्ये टँक नष्ट, चौक्या ताब्यात, दोन टीटीपी कमांडर पाकिस्तानविरुद्ध एकवटले

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये काही तासांच्या शांततेनंतर मंगळवारी रात्री पुन्हा युद्ध सुरू झाले आहे. खैबर पख्तूनख्वाच्या कुर्रम जिल्ह्यात अफगाणिस्तानच्या तालिबान आणि पाकिस्तानी सैन्यात चकमकी झाल्या. अफगाण तालिबान आणि फितना अल-खवारीज यांनी कुर्रममध्ये कोणत्याही चिथावणीशिवाय गोळीबार केला. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्ण ताकद आणि तीव्रतेने प्रत्युत्तर दिले, असा दावा पाकिस्तानने केला आहे. या चकमकीत दोन्ही बाजूंनी अनेक टँक गमावल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये मंगळवारी रात्री पुन्हा युद्ध सुरू झाले. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी यापूर्वी सांगितले होते की दोन्ही देशांमध्ये कधीही युद्ध सुरू होऊ शकते. अखेर, पाकिस्तानने काल रात्री अफगाणिस्तानच्या एका चौकीवर हल्ला केला आणि अनेक टँक नष्ट केले. यापूर्वी, सौदी अरेबिया आणि कतारने हस्तक्षेप केल्यानंतर या दोन्ही शेजाऱ्यांमधील युद्ध थांबले होते. मात्र, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले की सीमेवरील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये कधीही लढाई सुरू होऊ शकते. त्यानंतर मंगळवारी रात्री लगेचच युद्धाला तोंड फुटले.
सूत्रांच्या आधारे पाकिस्तानचा दावा आहे की पाकिस्तानी हल्ल्यात अनेक तालिबानी चौक्यांचे मोठे नुकसान झाले आणि पाकिस्तानने तालिबानी चौकी ताब्यात घेतल्याचा दावा केला. तालिबानी टँक नष्ट करण्यात आला, ज्यामुळे हल्लेखोरांना त्यांचे स्थान सोडून पळून जावे लागले. पाकिस्तानने दावा केला आहे की, पाकिस्तानी सैन्याने आणखी एका मोबाईल अफगाण टँकला लक्ष्य करून तो नष्ट केला.
अफगाणिस्तान समर्थित एक्स हँडलने वेगळा दावा केला आहे. वॉर ग्लोब न्यूजने दावा केला आहे की अफगाण तालिबानच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सनी खैबर पख्तुनख्वाच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या पाकिस्तानी लष्करी तळावर तालिबानी ड्रोन स्फोटके टाकताना दाखवणारा व्हिडिओ लीक केला आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये अफगाणिस्तान तालिबान पाकिस्तानी चौकीवर ड्रोन पाडताना दाखवत आहे. अफगाण डिफेन्सने दावा केला आहे की रात्रीच्या हल्ल्यात सात पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले.
अफगाणिस्तानने पाकिस्तानने आयएसआयएस-खोरासन (दाएश) च्या प्रमुख नेत्यांना अफगाणिस्तानला सोपवावे अशी मागणी केली आहे. इस्लामिक अमिरातच्या प्रवक्त्याने पाकिस्तानने आयएसआयएसच्या प्रमुख नेत्यांना सोपवावे अशी अधिकृत मागणी केली आहे. अफगाणिस्तानचा दावा आहे की हे व्यक्ती पाकिस्तानमध्ये राहतात आणि तेथून अफगाणिस्तानवर हल्ल्यांची योजना आखत आहेत. आयसिस-खोरासानच्या नेत्यांमध्ये शहाब अल-मुहाजिर, अब्दुल हकीम तौहिदी, सुलतान अझीझ आणि सलाहुद्दीन रजब यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, अफगाणिस्तानात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. टीटीपीच्या दोन गटांनी पाकिस्तानविरुद्ध एकीकरणाची घोषणा केली आहे. वृत्तांनुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने घोषणा केली आहे की त्यांचे दोन्ही गट एकत्र येत आहेत. एकाचे नेतृत्व कुर्रम जिल्ह्यातील मुफ्ती अब्दुर रहमान करत आहेत आणि दुसऱ्याचे नेतृत्व खैबर जिल्ह्यातील तिराह व्हॅलीचे कमांडर शेर खान करत आहेत. दोन्ही कमांडरनी टीटीपी नेते मुफ्ती नूर वली मेहसूद यांच्यासोबत एकत्र असल्याचे जाहीर केले.