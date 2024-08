महाविकास आघाडीचा मोठा निर्णय; मुंबईत 16 ऑगस्टला होणार जाहीर सभा

महाविकास आघाडीची बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीबाबत माहिती दिली. या बैठकीत सकारात्मक वातावरणात चर्चा झाली असून किमान समान कार्यक्रमाबाबत आणि महाविकास आघाडीच्या रणनीतीबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीकडून रणशिंग फुंकले जाणार आहे. त्यांची सुरुवात मुंबईपासून होणार असून षण्मुखानंद सभागृहात महाविकास आघाडीची 16 ऑगस्टला सभा होणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.

After the MVA meeting, Maharashtra LoP and Congress leader @VijayWadettiwar says, “In today’s meeting, all three party leaders were present. All three parties discussed our manifesto, our formula, and our future course of action. We have planned to organise a big rally or a… pic.twitter.com/G1cZHWDYm2

— Mini Nagrare (@MiniforIYC) August 7, 2024