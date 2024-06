T20 WC 2024 : हिंदुस्थानचा ऐतिहासिक विजय; सेलिब्रेटींचाही आनंद गगनात मावेना! सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव

टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये हिंदुस्थानने ऐतिहासिक विजय प्राप्त केल्यानंतर देशभरात उत्सव साजरा होत आहे. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला 7 धावांनी मात देत हिंदुस्थानने वर्ल्डकपवर आपले नाव कोरले. तब्बल 17 वर्षांनी हिंदुस्थानने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्याने सामान्य जनतेपासून सेलिब्रेटींनाही आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. सर्वच जण आपापल्या परीने जल्लोष करत आहेत. रवीना टंडन, कार्तिक आर्यन, विवेक ओबेरॉय, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन आदि दिग्गज बॉलीवूड कलाकारांनी सोशल मीडियावर हिंदुस्थाच्या संघाला शुभेच्छा देत आनंद साजरा केला.

रवीनाने शेअर केला डान्सचा व्हिडिओ

टीम इंडिया जिंकल्यानंतर बॉलीवूड अभिनेत्री रवीना टंडन हिने आपल्या मुलीसोबत देशभक्तीपर गाणी म्हणत डान्स केला. या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ रवीनाने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. सोबतच टीम इंडियाला भरभरुन शुभेच्छाही दिल्या आहेत. “शानदार टीम इंडिया. खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला माहित नाही तुम्ही देशाला किती आनंद दिला आहे. काय विजय आहे. भारत माता की जय”, असे कॅप्शन लिहित रवीनाने टीम इंडियाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

मन जिंकलंत : कार्तिक आर्यन

अभिनेता कार्तिक आर्यन याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत टीम इंडियाचे अभिनंदन केले आहे. “टीम इंडियाने शेवटपर्यंत हार मानली नाही. वर्ल्ड कप नाही मन जिंकलंत तुम्ही. टीम इंडिया, ऐतिहासिक विजय”, असे लिहित कार्तिक आर्यनने शुभेच्छा देत टीम इंडियाचे कौतुकही केले आहे.

Total emotional atyachar right now! While I’m going crazy celebrating #TeamIndia ‘s win, the legendary @imVkohli just announced this was his last #T20 game for team India….feels like a win and a loss at the same time! Will miss our superhero in T20s#T20WorldCup2024 #Cricket

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) June 29, 2024