Ajit Pawar News – म्हणून सुनेत्रा पवारांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय चुकला, अजित पवारांनी दिले कारण

सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देणे ही चूक होती, अशी कबुली अजित पवार यांनी दिली होती. आता ही चूक कौटुंबिक होती, त्यामुळे कुटुंबीयांना त्रास झाला असे विधान अजित पवार यांनी केले आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखातीत अजित पवार म्हणाले की आमच्या आजी आजोबांपासून आम्ही एकत्र कुटुंबात राहत होतो. सुनेत्रा पवारांना बारामतीमधून उमेदवारी देण्याचा निर्णय हा संसदीय समितीचा होता. निवडणुकीत एकाच कुटुंबातील दोन सदस्य उभे होते. एकाचा पराभव होणार होता. यामुळे कुटुंबीयांना त्रास झाला असे विधान अजित पवार यांनी केला. त्यामुळे ही चूक होती अशी कबुली आपण दिली असे अजित पवार म्हणाले.

#WATCH | On his statement about his wife Sunetra Pawar contesting against Sharad Pawar’s daughter Supriya Sule from the Baramati LS constituency, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, says “…Whatever happened, I am responsible for it, no one else is at fault. I feel that this… pic.twitter.com/H7nwOt7lzh

— ANI (@ANI) August 15, 2024