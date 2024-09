Hindu Mandir Vandalized: अमेरिकेत हिंदू मंदिरावर हल्ला, भिंतींवर लिहला हिंदूंसाठी धमकीवजा संदेश

अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामध्ये BAPSच्या श्री स्वामीनारायण मंदिराची तोडफोड करण्यात आली आहे. मागच्या दहा दिवसातली ही दुसरी घटना आहे. एवढेच नाही स्वामीनारायण मंदिरामध्ये हिंदूंनो परत जा असे हिंदू विरोधी नारेही लिहीले आहेत. या घटनेमुळे तेथील हिंदूंमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ही घटना कॅलिफोर्नियाची राजधानी सॅक्रामेंटोची आहे. कट्टरपंथियांनी हा हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. न्यूयॉर्कमध्येही स्वामी नारायण मंदिरात अशी घटना घडली होती. याप्रकारे अमेरिकेमध्ये हिंदूविरोधात तेढ वाढत आहे.

या घटनेची माहिती स्वामी नारायण मंदिराकडून सोशल मीडिया एक्सवर दिली आहे. मंदिराकडून लिहिण्यात आले की, न्यूयॉर्कमध्ये स्वामीनारायण मंदिरावर हल्ल्याच्या 10 दिवसानंतर ही दुसरी घटना आहे. ज्यावेळी कॅलिफोर्नियाचे सॅक्रामेंटोमध्ये स्वामीनारायण मंदिरावर हल्ला झाला आहे. दरम्यान हिंदूंनो परत जा..असा धमकीवजा संदेश लिहिण्यात आला आहे. हिदूस्थानच्या दूतावासाकडून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे. नुकत्याच झालेल्या या घटनेबाबात एका हिंदू संघटनेकडून निवेदन जारी केले आहे.

US: BAPS Mandir in Sacramento vandalised with anti-Hindu messages

