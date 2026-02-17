विमानाची टेल सुस्थितीत, मग ब्लॅक बॉक्स कसा जळला? अपघाताचा फोटो शेअर करत अमोल मिटकरींचा तपास यंत्रणेवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बारामतीत 28 जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निधन झाले. या दुर्घटनेतील विमानाच्या ब्लॅक बॉक्समधील डेटा रिकव्हर करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीला नेण्यात आला होता. दरम्यान, विमानातील दोन्ही रेकॉर्डरवर आगीमुळे उच्च तापमानाचा परिणाम झाल्याने ब्लॅक बॉक्स परदेशात पाठवणार असल्याची माहिती AAIB ने दिली. यावरून आमदार अमोल मिटकरी विमान अपघाताच्या चौकशीवरून राज्य सरकार आणि तपास यंत्रणांना धारेवर धरले आहे.

अमोल मिटकरी यांनी X वर अपघातातील विमानाचा फोटे शेअर केला आहे. तसेच ब्लॅक बॉक्सच्या तांत्रिक बाजू मांडत या अपघाताबाबत गंभीर संशय व्यक्त केला आहे. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स हा नेहमी विमानाच्या मागील भागात म्हणजेच ‘टेल’ (शेपटी) मध्ये बसवलेला असतो. अपघाताच्या वेळी विमानाचा पुढचा भाग कितीही उद्ध्वस्त झाला, तरी अनेकदा शेपटीचा भाग सुरक्षित राहतो. या अपघातातही विमानाची टेल पूर्णपणे सुस्थितीत असून ती अजिबात जळालेली नाही, असे मिटकरी म्हणाले.

मिटकरींनी पुढे ब्लॅक बॉक्सच्या मजबुतीवर भाष्य करताना म्हटले की, हा बॉक्स अत्यंत उच्च तापमानातही सुरक्षित राहील अशा पद्धतीने तयार केलेला असतो. भीषण आगीतही तो जळून खाक होत नाही. त्यामुळे या ब्लॅक बॉक्सला काहीही डॅमेज होण्याचा संबंध येत नाही. मग ब्लॅक बॉक्स कसा जळला? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता तपास यंत्रणा यावर काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अजितदादांचा घातपात झाला असेल तर बदला घ्यावा लागेल, अमोल मिटकरी यांचा इशारा

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची CBI चौकशी करा, सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलं पत्र

Ajit Pawar Plane Crash – कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला आगीची झळ! डेटा मिळवण्यासाठी अमेरिकन कंपनीची मदत घेणार, AAIBने दिली मोठी माहिती

हृदयद्रावक! बदायूंमध्ये शाळेत ब्रेसलेटचा मोती गिळल्याने 6 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू

कुणाल कामरा विधिमंडळाच्या हक्कभंग समितीसमोर हजर; टी-शर्टवरील संविधानाच्या फोटोने वेधले लक्ष

इराणहून येणाऱ्या बोटीतून २०० किलोहून अधिक अंमली पदार्थ जप्त, दोन इराणी नागरिकांना अटक

कोण आहे Aditi Hundia? ईशान किशन आणि आदितीच्या रिलेशनची चर्चा, ईशानचे आजोबा म्हणाले…

mehkar police seize cannabis worth rs 1.32 crore in pangri kate raid

मेहकर उपविभागात गांजाच्या बेकायदा लागवडीवर पोलिसांचे मोठे धाडसत्र; १ कोटी ३२ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

इंदूरमध्ये प्रेयसीची निर्घृण हत्या, मुंबईत येऊन प्रियकरानं केली अघोरी विद्या; लव्ह, सेक्स अन् धोक्याचा थरारक शेवट

tribal community restores ancient mahadev temple in chandrapur

नंदगूरच्या वनराईत घुमणार महादेवाचा जयघोष! आदिवासी समाजाने केला प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार