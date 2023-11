Amol Palekar Birthday- अमोल पालेकर! एक वेगळा नायक

प्रिया भोसले

तेव्हा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र,राजेश खन्ना,जितेंद्र ,विनोद खन्ना अशा देखण्या हिरोंची चलती होती. 70 mm चा पडदा व्यापणारे हिरो,अनेक गुंडांचा एकट्याने खात्मा करुन नायिकेला गुंडांपासून वाचवून मग तिच्यासोबत बागेत झाडामागे गाणं गात फिरणं ही बॉलीवूडची उज्ज्वल परंपरा बनली होती. तो लार्जर दॅन लाईफ हिरोंचा काळ होता. फिल्मी दुनिया तशी आखीवरेखीव होती. सर्वसामान्य माणसाचं जगणं समांतर चित्रपटांमधे दिसत होतं.पण समांतर सिनेमा फॉर्ममधे येण्यासाठी आणि मुख्यत: लोकांची पसंती मिळण्यासाठी ऐंशीचं दशक उजाडायची वाट पहावी लागली.

नाही म्हणायला ह्रषिकेश मुखर्जींनी हलक्या फुलक्या कॉमेडीने सजलेले, सामान्य माणसाला अपील होतील असे चित्रपट बनवत दुसरी बाजू सांभाळली होती.पण धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्यांना घेऊन सिनेमात किती जरी साधेपणा दाखवायचा झाला तरी त्यांचं स्टारडम लपता लपत नव्हतं. या दरम्यान ‘सारा आकाश’वाल्या बासू चॅटर्जींनी पिया का घर मधल्या हिरोच्या रोलसाठी ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’ बघून पालेकरांची निवड केली. तेव्हाच्या रितीप्रमाणे राजश्री प्रोडक्शनच्या बडजात्यांनी अमोल पालेकरांची भेट घेऊन याबद्दल सांगितलं असता त्यांनी या भूमिकेसाठी स्पष्ट नकार दिला. त्यांनीच एका मुलाखतीत हा प्रसंग सांगितला आहे. हे ऐकून आज यावर विश्वास बसणार नाही. असा थेट नकार देणारे पालेकर काहींना विक्षिप्त वाटू शकतात. कारण तो काळ हा देखण्या, मोठ्या पडद्यावरील मारधाड करणाऱ्या रांगड्या हिरोंचा होता. त्यांच्या तुलनेत ‘हिरो’ या चौकटीत अमोल पालेकर कुठेच फिट्ट होत नव्हते. याची कल्पना असतानाही पालेकरांनी राजश्री प्रोडक्शनसारख्या नामांकित प्रॉडक्शन हाऊसला नकार देणे हे अनेरकांना आश्चर्याचा धक्का देणारे होते. मात्र यावरून त्या माणसाचा स्वतःवर किती जबरी आत्मविश्वास असेल बघा. पालेकरांची कारकिर्द पुढे उत्तमोत्तम चित्रपटांनी बहरत गेली. जर पालेकरांनी ‘पिया का घर’ ला होकार दिला असता आणि जर त्यांना बासू चॅटर्जी यांनी ‘रजनीगंधा’त संधी दिली नसती तर त्यांची सिनेकारकिर्द कशी असती,असा विचार आपल्या मनात येतोच येतो.

रजनीगंधा हिट झाला, पण फिल्म इंडस्ट्रीचा तगड्या,देखण्या हिरोंचा मोह कायम राहिला. आफ्टरऑल शो बिझनेस आहे. अभिनयात माठ असलेला ठोकळा नट चालवून घेतील पण हिरोमध्ये हिरो मटेरीयल हवंच. नाहीतर कॅरेक्टर रोलमध्ये रवानगी ठरलेली. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ‘छोटीसी बात’ येईपर्यंत त्या बारीक,हिरो मटेरियल नसलेल्या तरुणाकडे म्हणावं तसं इंडस्ट्रीने लक्ष दिलं नाही. ‘छोटीसी बात’ची पर्यायाने अमोल पालेकर या अभिनेत्याची दखल प्रेक्षकांनी घेतल्यावर मग फिल्म इंडस्ट्रीला जाग येणं स्वाभाविक होतं.

छोटीसी बात सुपरहिट होण्यामागे सिनेमाचा विषय आणि विषयला परफेक्टली सूट होणारा इनोसन्ट नायक ही महत्त्वाची कारणं होती. या चित्रपटातला नायक हा सर्वसामान्य असतो, आपल्या आजूबाजूच्या असंख्य लोकांप्रमाणे तो गर्दीत लुप्त झालेला असतो. गर्दीत आपण उठून दिसावे इतकी माफक अपेक्षा त्याची असते, जी आजकालच्या सर्वसामान्य माणसाचीही असते. चित्रपटाची कथा आणि कथेतला नायक हा कोणत्याही काळात अपील करणारा असल्याने या चित्रपटाचा ताजेपणा आजही जाणवतो. मात्र चित्रपटाचा नायक जिवंत करणं हे अवघड होतं, विचार करा की या चित्रपटात जर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र यांच्यासारख्या मोठ्या पडद्यावरील ‘मै तेरा खून पी जाऊंगा’ धाटणीचे संवाद फेकणाऱ्या अभिनेत्यांना घेतलं असतं तर ते पटलं असतं का ? याचं उत्तर नकारात्मक असल्यानेच अमोल पालेकरांसमोर ही भूमिका जिवंत करणं हे आव्हान होतं, मात्र त्यांनी ते आव्हान नसून एक गोड संधी असल्याचं मानत ‘अरुण प्रदीप’ उभा केला. सिनेमाच्या आभासी जगात आनंद शोधणाऱ्या सामान्य माणसाला पालेकरांमधे त्याच्यासारखा सामान्य माणूस पडद्यावर दिसला आणि पालेकरांचा त्यानंतर एक खास चाहतावर्ग तयार झाला.

छोटीसी बात नंतर आलेल्या नरम गरम, गोलमाल मधे तरी काय होतं. नायकाला कधी नोकरीसाठी तर कधी छोकरीसाठी करावी लागणारी तिकडमबाजी. वर्षानुवर्षे कोणत्याही खन्ना,कपूरला गुंडांसोबत दोन हात करुन नायिकेचं प्रेम प्राप्त करता येत असताना उगाच कर्नल ज्युलिअस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंगच्या युक्त्या प्रयुक्त्यांचा वापर करण्याची त्यांना गरजच काय होती. स्टारडम असलेला हिरो प्रेक्षकांच्या माथी मारण्याऐवजी ओरीजनल इनोसन्ट चेहरा, ज्याच्या नावावर कोणत्याही गुंडांला मारण्याचा फिल्मी क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही असा हिरो जास्त अपील होईल विचाराने पालेकरांना घेणारे मुखर्जी,चॅटर्जी दूरदृष्टीवालेच म्हणावे लागतील, बंगाली माणसं हुशारच.

रजनीगंधानंतर पालेकरांना लोकांनी फक्त स्वीकारलं नाही तर त्यांच्यावर मनापासून प्रेम केलं.पण इतकं यश आणि लोकप्रियता मिळूनही पालेकर व्यावसायिक सिनेमांमधे फार अडकले नाहीत.प्रेक्षकांनी त्यांना लक्षात ठेवावं ह्यासाठी टाईपकास्ट होणं मंजूर नसावं.नसतो स्वभाव एकेकाचा, हात पाय न मारता प्रवाहासोबत तरंगत रहायचा आणि त्या तरंगण्यालाच पोहणं म्हणायचा.

1979 ला आलेला गोलमाल सुपरहिट झाला. फिल्मफेअरचं बेस्ट अॅक्टर पुरस्कार मिळाला. तरी इतरांसारखं मळलेल्या वाटेवर न जाता विविधांगी भूमिकांचं आकर्षण जपण्याची हिंमत ते म्हणूनच करु शकले.नाहीतर छान सगळं चालू असताना भूमिका, आक्रित आणि खामोशमध्ये ग्रे शेड असलेली व्यक्तिरेखा साकारण्याचा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या करीयरच्या जीवावर उठण्यासारखंच होतं. हातात काही नसताना केवळ तत्वांशी तडजोड करायची नाही म्हणून बडजात्यांना नकार देणाऱ्या पालेकरांचा ‘यश जपून ठेवावं’ वगैरे सारख्या तद्दन व्यावसायिक विचारांवर विश्वास असेलच कसा. रंगभूमीचं सकस विचारांचं बॅकग्राउंड. अभिनय आणि विचार, सत्यदेव दुबे,शाम बेनेगल,विजय तेंडूलकरांच्या सान्निध्यात बहरलेले अमोल पालेकर हे आजही सिनेरसिकांना आपलेसे वाटतात. काही माणसं चकचकीत वातावरणातही आपल्यातल्या ओरीजनल, रंग न उतरणारया विचारांवर ठाम असतात अमोल पालेकर हे त्यातलेच आहेत.

दोन संवादांच्या मधल्या पॉझने सशक्तपणे काहीतरी सांगायला हवं ह्या पालेकरांच्या विचाराची रेंज बघा. त्यामागे एक सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक दिसून येईल. असे दिग्दर्शक टिपिकल विषय घेत नाहीत. सिनेमासाठी फक्त मनोरंजन क्रायटेरीया त्यांना मान्य नसतो.अनकही, आक्रित,ध्यासपर्व, थोडासा रूमानी हो जाए, बनगरवाडी, दायरा सारख्या कल्ट सिनेमांचा ध्यास म्हणूनच पालेकरांना परफेक्ट शोभला.

ज्या समाजात आपण राहतो त्यात एखादा वेगळा चाकोरीबाहेरचा विचार,कृती माणसाला बेट करुन टाकते. अमोल पालेकर हे हिंदी सिनेसृष्टीतलं एक बेटच ठरले. एक समृद्ध बेट ज्यांनी कधी टिपिकल हिरो होण्यात धन्यता मानली नाही. कधी गुंडांशी दोन हात केले नाहीत. कधी हिरोईनच्या मागे बागेत धावले नाहीत. मारधाड,फायटिंग करुन तारा सितारा होण्यापेक्षा प्रेक्षकांचा आपला माणूस बनून राहणं पसंत केलं. प्रेक्षकांनी ही कधी त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा ठेवली नाही. आपली अधुरी ख्वाहिश अरुण प्रदीप, रामप्रसाद , लक्ष्मणप्रसाद ह्यांच्यारुपात पूर्ण होताना बघून लोकं खूश होते.

आभासी जगात आनंद शोधणाऱ्या सामान्य माणसाला त्यांच्यातलाच एक कॉमन मॅन पडद्यावर दिसण्याचं स्वप्न पालेकरांनी पूर्ण केलं.

अमोल पालेकर, एक असा कॉमन मॅन जो चित्रपटसृष्टीत अनकॉमन होता…खऱ्या अर्थाने स्पेशल!

गाजर का हलव्यावर कॉपीराईट असणाऱ्या हिरोला टफफाईट देणारा प्रेक्षकांच्या मनातला हा कॉमन मॅन आज ७८ वर्षाचा होतोय.

एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते,

I was an actor by accident

ते ऐकून वाटतं,अपघाताने पालेकरांसारखी रत्नं सिनेक्षेत्रात येत असतील तर माणसाचं आयुष्य सरळसोट असूच नये.नियतीने कधी असेही डाव खेळावेत आणि गाजर का हलव्यावर चिकन आलापूस भारी पडावा.

(लेखिका या चित्रपट समीक्षक आहेत)