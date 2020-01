40 वर्षांपूर्वी आनंद महिंद्रांनी तरुणीला केलं होतं ‘प्रपोज’, तरुणीने काय केलं माहिती आहे ?

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटरवर शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये एका चित्रपट निर्मात्याने त्याच्या प्रेयसीला लग्नाची गळ घातल्याचे दाखवलं आहे. मात्र यासाठी त्याने एक युक्ति लढवली होती. त्याने डिस्नीच्या चित्रपटामध्ये फेरफार केले होते. पडद्यावर दिसणारी तरुणी ओरोरा ही त्याच्या प्रेयसीसारखी म्हणजेच ‘स्तुती डेव्हीड’सारखी दाखवण्यात आली होती आणि प्रियकर ‘ली लोएचलर’ हा राजकुमार फिलीपसारखा दाखवण्यात आला होता. व्हिडीओमध्ये ‘स्तुतीच्या’ चेहऱ्यावर चित्रपट पाहताना आश्चर्याचे भाव दिसत होते, कारण ओरोरा अगदी तिच्यासारखी दिसत होती. चित्रपटात साजकुमार ओरोराला लग्नाची मागणी घालत अंगठी पुढे करतो आणि त्याचवेळी ली लोएचलरच्या हातात अंगठी आलेली व्हिडीओमध्ये दिसतंय. पडद्यावरची दृश्ये थांबतात आणि ली स्तुतीला लग्नाची मागणी घालतो असंही व्हिडीओमध्ये दिसतंय.

सिनेमागृहात घडणाऱ्या या गोष्टी स्तुतीसाठी अनाकलनीय होत्या. तिला वाटत होतं की त्या सिनेमागृहात सर्वसामान्य प्रेक्षक आलेले असावेत. मात्र ‘ली’ने मागणी घातल्यानंतर तिला कळालं की सिनेमागृहात त्या दोघांचे मित्र आणि नातेवाईकच आहेत. ली आणि स्तुती हे शाळेतील मित्र-मैत्रिण असून तेव्हापासून ते एकमेकांच्या प्रेमात आहेत. लीने 30 डिसेंबरला बोस्टनमधल्या सिनेमागृहात स्तुतीला लग्नाची मागणी घातली होती.

उद्योगपती आनंद महिंद्रांना हा व्हिडीओ प्रचंड आवडला आहे. त्यांनी हा व्हिडीओ ट्विट करताना म्हटलंय की ‘हा व्हिडीओ बराच व्हायरल झाला आहे. मला असं वाटत होतं की 40 वर्षांपूर्वी मीच चांगलं प्रपोज केलं होतं, मात्र हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर माझा समज चुकीचा असल्याचं वाटायला लागलं आहे’.

आनंद महिंद्रा यांनी अनुराधा यांना लग्नाची मागणी घातली होती. त्यांची आणि अनुराधा यांची भेट इंदूरमध्ये झाली होती. या दोघांना बोस्टनमध्ये एकत्र शिक्षणही पूर्ण केलं होतं. अनुराधा यांनी आनंद महिंद्रांच्या मागणीला होकार दिला आणि दोघांनी लग्न केलं.

This clip has been going viral globally. This gent apparently hack-animated a disney movie to propose to his childhood sweeetheart.. And I thought I had done a good job 40 yrs ago with my proposal. Now I have an inferiority complex! pic.twitter.com/jbTAYBg3nh

— anand mahindra (@anandmahindra) January 16, 2020