भाजपच्या राज्यात पोलीस बनले राक्षस! ओडिशात पोलीस ठाण्यात महिलेची अंतर्वस्त्रं काढली, PI ने पॅन्ट खेचत प्रायव्हेट पार्ट दाखवला

भाजप सरकारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही? असा प्रश्न मणिपूर आणि महाराष्ट्रात महिला आणि मुलींवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटनांवरून उपस्थित होत आहे. पण फक्त मणिपूर आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर भाजपचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेश आणि ओडिशातही महिला सुरक्षित नसल्याचा ताज्या घटना समोर आल्या आहेत. आताची घटना ही ओडिशातील आहे. विशेष म्हणजे पोलीस ठाण्यातच महिलेसोबत पोलीस अधिकाऱ्याने अश्लील वर्तन केल्याची किसळवाणी आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात इंदूर जिल्ह्यातील बडगोंदामध्ये काही दिवसांपूर्वी लष्करी अधिकाऱ्याच्या मैत्रिणीवर अत्याचाराची घटना घडली होती. आता भाजपच सरकार असलेल्या ओडिशातील भुवनेश्वरमधील भरतपूर पोलीस ठाण्यात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गुंडांविरोधात तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या एका महिलेसोबत पोलीस अधिकाऱ्यानेच अश्लील वर्तन केल्याचे समोर आले आहे. हा सर्व किळसवाणा प्रकार पीडित महिलेने माध्यमांसमोर सांगितल्यानंतर 5 पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. भरतपूर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी निरीक्षक (आयसीसी) दिनकृष्ण मिश्रा, उपनिरीक्षक बैसालिनी पांडा, सहायक उपनिरीक्षक सलिलामोयी साहू आणि सागरिका रथ आणि कॉन्स्टेबल बलराम हांडा यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

#WATCH | Odisha: An Indian Army Officer and his fiancée were allegedly assaulted at Bharatpur Police Station in Bhubaneswar.

His fiancée, alleges “When we went to Bharatpur Police Station to file a complaint, the entire police station was empty. Only one lady was sitting at the… pic.twitter.com/Iz74TK1wWG

