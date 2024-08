Sheikh Hasina News : बांग्लादेश लष्कराच्या हातात, लवकरच स्थापन करणार अंतरिम सरकार

बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे देश आता लष्कराच्या हातात गेले आहे. सैन्य लवकरच अंतरिम सरकार स्थापन करणार अशी माहिती सैन्य अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सैन्याचे प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान यांनी पत्रकार परिषद घेतली. शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आता सैन्य अंतरिम सरकार बनवणार अशी माहिती दिली. नागरिकांनी हिंसा पसरवू नये शांत रहावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी दिले.

Bangladesh Army Chief says, “PM Sheikh Hasina has resigned. Interim Government to run the country.” – reports Reuters pic.twitter.com/tGR3FgGVvn



बांग्लादेशची राजधानी ढाकामध्ये चार लाख रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी तोडफोड केली असून मोठा जमाव पंतप्रधान आवासमध्ये घुसला.

Bangladesh Army Chief says, “Representatives of main political parties were present in discussion with Army. Request students to stay calm and go back home.”- reports Reuters

(Photo source: Reuters) pic.twitter.com/ocVLGgH8gY

— ANI (@ANI) August 5, 2024