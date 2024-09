आता देवच माझं रक्षण करेल! केजरीवाल शासकीय निवासस्थान सोडणार, सेवा-सुविधांचाही त्याग करणार

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर तब्बल 6 महिन्यांनी अरविंद केजरीवाल तुरुंगाबाहेर आले. बाहेर येताच केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर आतिशी मारलेना यांच्याकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर आता अरविंद केजरीवाल यांनी शासकीय निवासस्थान सोडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. आपचे खासदार संजय सिंह यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली.

मुख्यमंत्रीपदावर असणाऱ्याला अनेक सेवा-सुविधा मिळतात. केजरीवाल यांनाही त्या सुविधा मिळाल्या. पण राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी या सेवा-सुविधांचा त्याग करणार असल्याचे म्हटले. मुख्यमंत्री निवासस्थानही आठवडाभरात रिकामे करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले, असेही संजय सिंह यांनी सांगितले. यावेळी सिंह यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली.

VIDEO | “Arvind Kejriwal has decided that he will vacate his house (CM residence) within a week. There are concerns over his security, there have been several attacks on him. We tried to make him understand that there is security issue, BJP people have attacked him and that this… pic.twitter.com/ETJzx5Scpd

— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2024