Ashes Series 2025-26 – ‘या’ दिवसापासून सुरू होणार इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया संघांमध्ये तुंबळ युद्ध, वेळापत्रक जाहीर

क्रिकेटप्रेमी ज्या कसोटी मालिकेची आतुरतेने वाट पाहतात अशा नामांकीत आणि सर्वात जुन्या Ashes Series चे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या संघांमध्ये द्वंद्वाला सुरुवात होईल. विशेष म्हणजे 43 वर्षांत पहिल्यांदाच अ‍ॅशेस मालिकेची सुरुवात पर्थमधून होणार आहे.

Back-to-back Ashes summers 🤩

The dates for the 2025/26 NRMA Insurance Ashes have been locked in, with the West Test to start things off on November 21st, 2025.

