Asian Champions Trophy 2024 – चक दे इंडिया…; हिंदुस्थानचा विजयी पंजा, चीनचा केला पराभव

आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 मध्ये हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वात उतरलेल्या हिंदुस्थानने फायनलमध्ये चीनचा 1-0 पराभव करत विजेतेपद पटकावले. या विजयासोबत टीम इंडियाने पाचव्यांदा आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या किताबावर आपले नाव कोरले.

India wins their 5th Men’s Asian Champions Trophy 2024!

Congratulations to the Men in Blue for an outstanding performance and bringing the trophy home!

Full Time:

India 1-0 China

