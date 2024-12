अतुल सुभाष प्रकरण : पत्नी निकीतासह तीन जणांना अटक

बंगळुरू येथील अतुल सुभाष या 34 वर्षीय तरुणाच्या आत्महत्येप्रकरणी त्याची पत्नी निकीत सिंघानियासह तिची आई व भावाला अटक केली आहे. निकीताला हरयाणातील गुरुग्राम येथून अटक केली आहे. तर तिची आई निशा सिंघानिया व तिचा भाऊ अनुराग सिंघानिया यांना प्रयागराजमधून अटक केली आहे. या तिघांनाही न्ययालयात हजर करण्यात आले असून त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.

Atul Subhash suicide case | Accused Nikita Singhania has been arrested from Gurugram, Haryana. Accused Nisha Singhania and Anurag Singhania arrested from Prayagraj and produced before the court and given to judicial custody: Shivakumar, DCP White Field Division, Bengaluru… pic.twitter.com/8XxZUcwkfQ

— ANI (@ANI) December 15, 2024