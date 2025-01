Baba Ramdev – ज्यांचा तीर्थक्षेत्रावर मृत्यू होतो ते देवाच्या चरणी जातात, बाबा रामदेव यांची प्रतिक्रीया

महाकुंभात मौनी अमावस्येच्या मुहुर्तावर अमृतस्नान करण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी त्रिवेणी संगमावर झाली होती. त्यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 30 भाविकांचा मृत्यू झाला तर 60 हून अधिक भाविक मृत्युमुखी पडले आहेत. या घटनेनंतर योगगुरू रामदेव बाबा यांनी प्रतिक्रीया देताना लोकांनी शिस्तीत राहायला हवे असे म्हटले आहे. तसेच ज्यांचा तीर्थक्षेत्रावर मृत्यू होतो ते देवाच्या चरणी जातात, असेही ते म्हणाले.

#WATCH | Delhi | On Maha Kumbh stampede, Yog guru Baba Ramdev says, “… I appeal to anyone visiting Maha Kumbh that the Government and the Administration are fulfiling their duties, but we should follow self-discipline as well. The first characteristic of Dharma is patience…… pic.twitter.com/Gib45Vxlfs

— ANI (@ANI) January 29, 2025