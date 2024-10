तमिळनाडूत रेल्वेचा भीषण अपघात, दरभंगाला जाणाऱ्या बागमती एक्सप्रेसची मालगाडीला धडक

तमिळनाडूत रेल्वेचा भीषण अपघात झाला आहेत. तामिळनाडूच्या तिरुवल्लूरमध्ये हा अपघात झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बिहारच्या दरभंगाकडे जाणारी बागमती एक्सप्रेस मालगाडीला धडकली. या अपघातानंतर गाडीला आगही लागली आहे.

या अपघातात कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. पण या अपघातात काही जण जखमी झाले आहेत. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

VIDEO | Mysuru-Darbhanga Express met with an accident near Kavarapettai Railway Station in the Chennai Division, causing derailment of at least two coaches. More details awaited.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/ukS2r9WicS

— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2024