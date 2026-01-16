Vasai Virar Election Results News Live 2026 : वसई विरारमध्ये शिट्टी वाजणार, सर्व जागांवर बविआ आघाडीवर

सामना ऑनलाईन
|

वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतमोजणीला सुरुवात झाली असून, सुरुवातीच्या कलांमध्ये बहुजन विकास आघाडीला स्पष्ट आघाडी मिळताना दिसत आहे. वसई-विरारमधील सर्व प्रभागांमध्ये बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार आघाडीवर असून, पक्षाची मजबूत पकड पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

2010 साली अस्तित्वात आलेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेवर सुरुवातीपासूनच बहुजन विकास आघाडीचा दबदबा राहिला आहे. यावेळीही मतमोजणीच्या प्रारंभिक फेऱ्यांमध्ये बविआचे वर्चस्व कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

दरम्यान, मतमोजणी केंद्रांवर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली असून, निकालाबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. पुढील काही फेऱ्यांमध्ये कल स्पष्ट होणार असून, बहुजन विकास आघाडी आपली सत्ता कायम ठेवते का, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

mohit kamboj bmc unauthorized construction

कंबोज- अमेरिका – ईव्हीएम – भाजपा आणि अघोरी बहुमत… अखिल चित्रे यांनी सांगितली क्रोनोलॉजी

BMC Election Results 2026 LIVE : मुंबईत शिवशक्तीने खाते उघडले, वॉर्ड क्रमांक 182 मधून मिलिंद वैद्य विजयी

Pune News – पुण्यामध्ये काँग्रेसने उघडलं खातं

Kolhapur Election Results News Live 2026 – कोल्हापुरात काँग्रेसचे चार उमेदवार विजयी, 21 ठिकाणी आघाडी

मतमोजणीआधी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राडा; शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे पोलिसांचा लाठीचार्ज

Dhule News- धुळे महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप चार जागांवर आघाडीवर

Nashik News –  नाशिक महापालिकेतील प्रभाग क्र. 15 ची मतमोजणी थांबवण्यात आली

BMC election result 2026 Live Update – सर्व महापालिकांच्या निकालाचे वेगवान अपडेट

मतदानात घोटाळे करायचे त्यांनी ते केले आहेत, संजय राऊत यांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा