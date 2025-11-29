यांना आरोपीची आठवण येते, संतोष देशमुखांच्या लेकरांना बापाची आठवण येत नसेल का? मनोज जरांगेंचा धनंजय मुंडेंवर हल्लाबोल

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येला आज एक वर्षे पूर्ण झाले. मस्साजोगमध्ये आज श्रद्धांजली वाहण्यासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक उपस्थित होते. आरोपींना फासावर लटकविल्याशिवाय संतोष देशमुख यांना खर्‍या अर्थाने श्रद्धांजली मिळणार नाही. निर्लज्ज लोकांना आरोपींची आठवण येते, संतोष देशमुखांच्या लेकरांना आपल्या बापाची आठवण येत नसेल का? तुम्ही खचू नका, देशमुख कुटुंब खचले तर गाव खचेल, राज्यातला तरूण खचेल, मराठा समाज कायम तुमच्या पाठिशी आहे. हा लढा शेवटपर्यंत तेवत ठेवायचा आहे असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी श्रद्धांजली वाहताना व्यक्त केला.

संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवणार्‍या संतोष देशमुख हत्याकांडाला आज वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभराच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही मस्साजोगचा न्यायाचा लढा संपला नाही. देशमुख कुटुंबियांनीसंतोष देशमुख यांच्या स्मरणार्थ मस्साजोग येथे किर्तनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती अंबादास दानवे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सुरेश धस, आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यासह विविध पक्षाचे नेते उपस्थित होते.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आरोपींना फाशी मिळाल्याशिवाय संतोष देशमुख यांना खर्‍या अर्थाने श्रद्धांजली नाही. मी मराठ्यांच्या पोरांना सांगू इच्छितो हे युग संस्काराचे राहिले नाही. जशाला तसे वागले पाहिजे. संतोष देशमुख यांची हत्या कायम डोळ्यासमोर ठेवा. आज पूर्ण महाराष्ट्र मस्साजोगवासियांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे. आरोपीला पाठिशी घालणार्‍या धनंजय मुंडेंची जिरवल्याशिवाय मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. गुन्हेगारांचे समर्थन करणे हा निर्लज्जपणाच आहे. यांना आरोपीचे आठवण येते, संतोष देशमुखांच्या लेकरांना बापाची आठवण येत नसेल का? असा सवालही मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.

वाल्मीक कराड फासावर लटकला पाहिजे- आमदार संदीप क्षीरसागर

यावेळी संदीप क्षीरसागर यांनी वाल्मीक कराडला फासावर लटकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वाल्मीक कराडला फाशी होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही सुरूवातीपासूनच वाल्मीक कराडच्या सीडीआरची मागणी करत आहोत. सीडीआर काढल्यास कोणी कोणी मदत केली हे स्पष्ट होईल. आजही देशमुख कुटुंबियाच्या डोळ्यात अश्रू आहेत, असे म्हणत संदीप क्षीरसागरांनी फरार आरोपी कृष्णा आंधळे जीवंत असल्याची शक्यता व्यक्त केली.

