लय अवघड हाय गड्या… चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी निवड झालेल्या 5 खेळाडूंचा रणजीत फुसका बार

न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बॉर्डर-गावसकर मालिकेत टीम इंडियाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर बीसीसीआयने सर्वच खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार टीम इंडियातील स्टार खेळाडू रणजी स्पर्धा खेळण्यासाठी उतरले. चॅम्पियन्स ट्रॉफीपूर्वी सराव म्हणून हे खेळाडू मैदानात उतरले, पण जवळजवळ सर्वच खेळाडू फेल गेले. कर्णधार रोहित शर्मासह शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर स्वस्तात बाद झाले.

रोहित कमबॅकमध्ये फेल

रोहित शर्मा तब्बल 10 वर्षांनी रणजी स्पर्धेत उतरला होता. मुंबई विरुद्ध जम्मू-कश्मीर सामन्यात रोहित सलामीला आला. मात्र तो अवघ्या 3 धावा काढून बाद झाला.

Rohit Sharma, what a SUPERSTAR !!

To take a pause & catch your breath requires courage … More power to you … Respect !! @ImRo45 pic.twitter.com/PTh5QDwC6q

— riyansh ♡ (@Priyanxhx) January 23, 2025