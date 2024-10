Bhiwandi Fire: भिवंडीतील लॉजिस्टीक गोदामाला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या 6 गाड्या घटनास्थळी

भिवंडीतीस वाशिंद गावात लॉजिस्टिक गोदामाला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. आगीची माहिती मिळाल्यानंतर भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे येथून सहा अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्या. सुदैवानेया घटनेत कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही.

Bhiwandi, Maharashtra: A massive fire breaks out at the V Logistic warehouse in Walshind village near the Mumbai-Nashik Highway. The fire completely destroyed the warehouse, which housed a large quantity of hydraulic oil, cloth, plastic goods, and chemicals. Six fire brigades… pic.twitter.com/B86ApynM1R

— IANS (@ians_india) October 5, 2024