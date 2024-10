‘हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, ठिकाना भी हम तय करेंगे और वह वक्त भी!’ नेतान्याहू यांचा इराणला इशारा

इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तीव्र शब्दात प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘क्षेपणास्त्र हल्ला करून इराणने मोठी चूक केली आहे. इराणला याची किंमत चुकवावी लागेल’, असा इशारा नेतान्याहू यांनी दिला आहे. यामुळे इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष आता पेटला असून मध्य पूर्वेत आता युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

“Iran made a big mistake tonight and it will pay for it.” Israel PM on Iran’s attack on Israel

Read @ANI Story | https://t.co/dTHgeKTrs6#Iran #Israel #BenjaminNetanyahu pic.twitter.com/Qet9ZfRSlY

— ANI Digital (@ani_digital) October 2, 2024