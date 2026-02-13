पप्पू यादव यांना मोठा दिलासा; MP-MLA न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, लवकरच तुरुंगाबाहेर येणार

बिहारमधील पूर्णियाचे अपक्ष खासदार राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव यांना पाटणा येथील एमपी-एमएलए (MP-MLA) न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे. पप्पू यादव यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून, आता त्यांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पप्पू यादव यांना ६ फेब्रुवारी २०२६ च्या रात्री पाटणा येथील त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक करण्यात आली होती. ही अटक १९९५ मधील एका ३१ वर्ष जुन्या प्रकरणाशी संबंधित होती, ज्यात त्यांच्यावर भाडेकरू म्हणून राहत असलेल्या घरावर बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा आणि फसवणुकीचा आरोप होता. या प्रकरणात वारंवार सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते.
सुरुवातीला त्यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला होता, मात्र इतर प्रकरणांमुळे त्यांचा तुरुंगवास लांबला होता. त्यांच्या अटकेच्या वेळी सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी बुद्धा कॉलनी पोलीस ठाण्यात एक नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याशिवाय, २०१७ आणि २०१९ मधील आंदोलनांशी संबंधित कोतवाली पोलीस ठाण्यातील जुन्या गुन्ह्यांमध्येही त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.