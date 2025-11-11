Naxal Encounter – बिजापूरमध्ये सुरक्षा दलांचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, अनेक नक्षली नेते ठार झाल्याची शक्यता

सामना ऑनलाईन
|

छत्तीसगडच्या बिजापूरमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेवरील नॅशनल पार्क परिसरात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू झाली आहे. या चकमकीत अनेक नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. या चकमकीत मोठे नक्षली नेते ठार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

चकमकीत नेमके किती नक्षलवादी मारले गेले आहेत? याचा निश्चित आकडा समोर आलेला नाही. मात्र, जवानांनी संपूर्ण परिसराला घेराव घातला असून शोधमोहीम सुरू आहे. बीजापूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी या चकमकीला दुजोरा दिला आहे. त्या परिसरात नक्षली असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा पोलीस आणि सुरक्षादलाच्या संयुक्त पथकाने शोधमोहीम सुरू केली आहे.

बिजापूर आणि गडचिरोलीच्या सीमेवरील राष्ट्रीय उद्यानात दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. सध्या घटनास्थळावरून काही शस्त्रे आणि नक्षलवादी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जे नक्षलवादी हत्यार खाली ठेवणार नाहीत त्यांचा खात्मा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded Election – नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सोडतीत २० प्रभागातील 41 जागा महिलांसाठी राखीव

मरो त्याचे दुश्मन…, धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्यांवर अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा संतापले

दिल्लीत झालेल्या घटनेसाठी जबाबदार कोण? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

हिवाळ्यात दररोज एक ग्लास गरम पाणी पिण्याचे फायदे, जाणून घ्या

हे निर्लज्ज लोक फक्त तुमचा वापर करतील…, सुनील गावसकरांनी टीम इंडियांच्या रणरागिंणींना केलं सावध

चेहरा सुंदर ठेवण्यासाठी घरातील हा पदार्थ वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

तब्बल तीन तासाच्या थरारानंतर कोल्हापुरात बिबट्या जेरबंद, उच्चभ्रू वसाहतीत एका हाॅटेलमधुन शिरला

हिवाळ्यात उत्तम आरोग्यासाठी हळदीसोबत हे पदार्थ खायलाच हवेत

Renuka Shahane: तुला महिन्याला स्टायपेंड देईन,पण माझ्यासोबत…; रेणुका शहाणेंने केली निर्मात्याची पोलखोल