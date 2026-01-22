अंधार झाल्यावर पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू, भाजप आमदाराची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल

सामना ऑनलाईन
|

बदनापूरचे भाजपा आमदार नारायण कुचे यांची एक वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये कुचे हे निवडणूकीतील पैसा वाटपाविषयी बोलत आहेत. ”पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू”, असे त्यांनी समोरच्या माणसाला सांगितल्याचे या ऑडिओ क्लिपमध्ये ऐकायला मिळत आहे. ही ऑडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली असून त्यानंतर कुचे यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. मात्र कुचे यांनी ही ऑडिओ क्लिप आपल्या नसल्याचे म्हटले आहे.

काय आहे त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये –
आमदार नारायण कुचे यांना फोन करणारी व्यक्ती ही त्यांना अंधार झाल्यावर पैसे वाटा साहेब असं सांगत आहेत. त्यावर कुचे यांनी पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू असं उत्तर दिलं.

त्यांची ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर कुचे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येत ही ऑडिओ क्लिप आपली नसल्याचे सांगितले आहे. ”मला आणि भाजपला बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या ऑडिओ क्लिपला बिन बुडाचे आरोप मानतो. याआधी देखील अशा क्लिप व्हायरल झाल्यावर दोन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्या आहेत. या ऑडिओ क्लिप संदर्भात देखील तक्रार दाखल करून अब्रू नुकसानीचा दावा देखील करणार आहे”, असे कुचे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईसह नवी मुंबई, पुण्यात महिलाराज! राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; वाचा कुठे, कुठले आरक्षण..

अमरावतीत भाजप आणि एमआयएमची युती, अजित पवार गटाचाही समावेश

Republic Day 2026 – अयोध्येपासून दिल्लीपर्यंत देशातील मोठी मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्ट

Air India Plane Crash Case – बोईंग 787 विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे दुर्घटना, अमेरिकेतील संस्थेचा दावा

बंगळुरू विमानतळावर दक्षिण कोरियन महिलेचा कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

निवडून आलेला माल ताबडतोब बाजारात विकायला येतो, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

कर्नाटकात राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष, भाषणातील भाग वाचण्यास नकार देत राज्यपालांचा सभागृहातून काढता पाय

ज्यांना गुरू मानले त्यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर निषेधही न करणाऱ्या शिंदेंचे हिंदुत्व म्हणजे ढोंग, संजय राऊत यांची टीका

पार्ले-जी चा कारखाना होणार जमीनदोस्त, कारखान्याच्या जागेवर उभ्या राहणार टोलेजंग इमारत