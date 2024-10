भाजप आमदाराला वकिलांनी बेदम मारलं, पोलिसांसमोर कानफटवलं; धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार योगेश वर्मा यांना मारहाण झाली आहे. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अवधेश सिंह यांनी पोलिसांसमोरच भाजप आमदाराच्या कानाखाली मारली. यानंतर त्यांचे समर्थक वकिलही आमदारावर तुटून पडले. वकिलांनी त्यांना पळूपळू मारले. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांसमोर त्यांना बेदम चोपण्यात आले. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीवरून बार असोसिएनशनचे अध्यक्ष अवधेश सिंह आणि आमदार योगेश वर्मा यांच्यात बाचाबाची झाली. यावेळी संतापलेल्या अवधेश सिंह यांनी पोलिसांसमोरच योगेश वर्मा यांच्यावर हात उगारला. इतर वकिलांनीही आमदाराला घेराव घालत मारहाण केली.

VIDEO | Uttar Pradesh: BJP MLA Yogesh Verma was attacked by Bar Association President Awadhesh Singh outside the main office of Lakhimpur Urban Cooperative Bank in Lakhimpur Kheri.

