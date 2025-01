भाजपच्या पदाधिकाऱ्यानेच घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची दूरदर्शनवर मुलाखत; पैसे देऊन केले होते बुकींग, RTI मधून माहिती उघड

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीला मुलाखत दिली. यावेळी मुलाखतकार हे भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र ‘मीडिया सेल’चे अध्यक्षच असल्याची बाब आता समोर आली आहे. या मुलाखतकाराचे नाव नवनाथ बन असून ते भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र मीडिया सेलचे अध्यक्ष आहेत. आरटीआयमधून प्रश्न विचारल्यानंतर दूरदर्शनने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. यात नवनाथ बन हे दूरदर्शनचे कर्मचारी नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात ‘द वायर’ने एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. ज्यामध्ये दूरदर्शनने ‘द वायर’ला माहितीच्या अधिकारात उत्तर दिले आहे की बन यांना त्यांच्या ‘प्रतिभा/कलाकार’ बुकिंग सिस्टमचा भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती – आणि त्यासाठी पैसे दिले होते’.

‘दूरदर्शनकडे टॅलेंट/कलाकार बुकिंग सिस्टम आहे जी फी रचनेनुसार विविध कलाकारांना बुक करू शकते आणि अशा प्रकारे टॅलेंट बुकिंग सिस्टमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवनाथ बन यांना मुलाखतीसाठी मुलाखतकार म्हणून बुक करण्यात आले होते’, असे दूरदर्शनने त्यांच्या माहिती अधिकार उत्तरांमध्ये म्हटले आहे.

5 डिसेंबर 2024 रोजी शपथ घेतल्यानंतर बन यांनी फडणवीस यांची मुलाखत घेतलेली घेतली आहे. ही मुलाखत म्हणजे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही मीडिया प्लॅटफॉर्मला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतींपैकी एक होती. जवळजवळ 18 मिनिटांची ही मुलाखत होती. मात्र या मुलाखतीत तटस्थपणा कुठेही दिसला नाही. उलट ही मुलाखत भाजप आणि महायुती युतीसाठी जणू प्रचारात्मक मुलाखत असल्याचे दिसून आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.

याप्रकरणी ‘द वायर’ने आरटीआय दाखल केला. 6 डिसेंबर रोजी, बन यांची फडणवीस यांनी मुलाखत घेतली ती सायंकाळी 6:30 वाजता डीडी सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित करण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रसार भारती अंतर्गत दूरदर्शन कार्यालय कार्यरत आहे.

मुलाखतीनंतर काही वेळातच, ‘द वायर’ने प्रसार भारतीला आरटीआयच्या अंतर्गन विनंती दाखल केली, ज्यामध्ये विचारण्यात आले होते की, नवनाथ बन डीडी सह्याद्रीचा कर्मचारी आहे का? जर हो, तर त्याचे पद आणि इतर संबंधित तपशील काय आहेत?

जर नवनाथ बान डीडी सह्याद्रीचा कर्मचारी नसेल, तर सरकारी वाहिनीचे नियम बाहेरील व्यक्तीला मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेण्याची परवानगी देतात का? जर असेल, तर अशा व्यवस्थेचे नियम काय आहेत?

सरकारी दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवरील या कार्यक्रमाचे मुलाखतकार नवनाथ बन होते. नवनाथ बन हे भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) संबंधित आहेत आणि महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राज्य मीडिया सेलचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात.

प्रत्युत्तरादाखल, प्रसार भारतीने म्हटले की बन हे दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचे कर्मचारी नाहीत.

Devendra Fadnavis’s Doordarshan Interviewer Was the Head of the BJP’s Cell. Right to Information replies by Doordarshan to The Wire say that Ban was allowed to interview the chief minister – and paid for it – as part of its “talent/artist” booking system”. https://t.co/vozKhmkI12

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) January 13, 2025