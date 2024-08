भाजपला नागपूरहून रिमोट कंट्रोलने देश चालवायचा आहे, राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

श्रीनगर येथे आयोजित एका सभेला संबोधित करताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपवर हल्ला चढवला. ‘आम्हाला वाटतं की प्रत्येक ठिकाणची संस्कृती त्यांचा इतिहास, भाषा यांचं रक्षण व्हावं. तुमचा आवाज तुमच्या सरकारमध्ये असली पाहिजे. जे तुम्हाला हवं आहे, जम्मू-कश्मीरच्या जनतेला हवं आहे. जे तुमच्या हृदयात आहे ते व्हावं. भाजपची विचारधारा वेगळी आहे. ते (भाजप) संपूर्ण देशाला नागपूरहून चालवू इच्छितात. रिमोट कंट्रोलने संपूर्ण देश चालवावा असं त्यांना वाटतं, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी श्रीनगर येथे बोलताना केला.

राहुल गांधी यांनी यावेळी बोलताना विविधतेत एकतेचं महत्त्व समजावलं. प्रत्येक राज्यानं आपली संस्कृती, पद्धती जपावी, प्रत्येक समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं असा विचार मांडला. ‘तुमची जीवन जगण्याची, विचार करण्याची एक पद्धत आहे, ती वेगळी आहे. जम्मूची एक संस्कृती आहे, केरळची एक वेगळी संस्कृती आहे, कर्नाटक-उत्तर प्रदेश प्रत्येकाची एक वेगवेगळी संस्कृती आहे. आम्हाला वाटतं की प्रत्येक ठिकाणची संस्कृती त्यांचा इतिहास, भाषा यांचं रक्षण व्हावं. तुमचा आवाज तुमच्या सरकारमध्ये असली पाहिजे. भाजपची विचारधारा वेगळी आहे, असं ते म्हणाले.

#WATCH | Srinagar, J&K: Lok Sabha LoP & Congress MP Rahul Gandhi says, “…We want statehood for you, that is in your heart. We want you to run your state the way you want to, this is the message we came to convey.”

“Jammu has a culture, a history, it’s a land of Maa Vaishno… pic.twitter.com/sZDgznN6wR

— ANI (@ANI) August 22, 2024