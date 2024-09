केंद्रीय मंत्र्यांच्या पायजम्याची नाडी बांधली, बूट काढले? BCCL च्या अधिकाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल, विरोधकांनी उठवली टीकेची राळ

सरकारी अधिकारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या पायजम्याची नाडी बांधतोय आणि त्यांचे बूट काढतोय असा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये दिसणारे केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. झारखंडच्या दौऱ्यावर असताना ते भारत कोकिंग कोल लिमिडेटच्या (बीसीसीएल) प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी धनबादमध्ये आले असताना हा प्रकार घडला आहे.

केंद्रीय मंत्री एका सोफ्यावर आरामात बसलेले असून बीसीसीएलचे अधिकारी त्यांचा बूट काढताना दिसतोय. एवढेच नाही तर हा अधिकारी मंत्र्यांच्या ढिल्या झालेल्या पायजम्याची नाडीही बांधतो, असा दावा करण्यात आला आहे. यानंतर विरोधक आक्रमक झाले असून सरकारवर टीकेची राळ उठली आहे. ‘इंडिया टूडे’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Controversy erupts after the video of a senior BCCL official was seen removing Union Minister of State for Coal, Satish Chandra Dubey’s shoes and tightening his pajama during his visit to review several coal projects in Dhanbad, Jharkhand.#DY365 #SatishChandraDubey #Jharkhand pic.twitter.com/2qqD5ZGJKT

