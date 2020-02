Budget Live – बेटी बचाव, बेटी बढाव योजनेला उत्तम प्रतिसाद, मुलींचा जन्मदर वाढला- सीतारमण

देशातील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेत बजेट सादर करणार आहेत.शुक्रवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात 2019-20 मध्ये विकासदर (जीडीपी) अवघा 5 टक्के राहील, तर 2020-21 मध्ये 6 ते 6.5 टक्क्यांपर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी आतापासूनच जीडीपी किमान 8 ते 10 टक्के असणे आवश्यक आहे.

As per tradition, Finance Minister @nsitharaman calls on President Kovind at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget. pic.twitter.com/JLEbSxNhAe

— President of India (@rashtrapatibhvn) February 1, 2020