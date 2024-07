पँगाँग सरोवरावर चीनच्या सैन्याने बांधला पूल, वाहतूकही केली सुरू, सॅटेलाईट फोटोंमुळे फुटले गुपित

चीनच्या सैन्याने पँगाँग सरोवरावर पूल बांधला आहे. इतकंच नाही तर या पुलावरून सैन्याने वाहतूकही सुरुवात केली आहे. सॅटेलाईटच्या फोटोंमुळे ही बाब समोर आली आहे. या पुलामुळे चीन सैन्याला 50 ते 100 किमीचा प्रवास वाचणार आहे.

1958 साली चीनने भारताच्या हद्दीतला काही भाग बळकावला होता. याच भागावर चीनने हा पूल बांधला आहे. हा भाग भारत चीनच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ आहे. या पुलाच्या माध्यमातून चीनच्या सैनिकांना पँगाँग सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात जाणे सोपे होणार आहे. हा भाग जरी चीनने बळकावला असला तरी भारताने या जागेवरचा आपला हक्क सोडलेला नाही.

Imagery via NDTV shows the Chinese built bridge over Pangong Lake asphalted/blacktopped & in usehttps://t.co/2RJvYOrv6D https://t.co/BThmEDRwWQ pic.twitter.com/lDZhBO521c

— Damien Symon (@detresfa_) July 30, 2024