‘या’ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी होणार निवडणुका, वाचा संपूर्ण जिल्हानिहाय यादी

राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. यासाठी २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल लागणार आहे. निवडणुकीस पात्र असलेल्या २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येणार आहे. एकूण ६८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्ष निवड होणार आहे. यातच कोणत्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूक जाहीर झाल्या आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ…
ठाणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- कुळगाव-बदलापूर
- अंबरनाथ
पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- डहाणू
- जव्हार
- पालघर
- वाडा (न.पं)
रायगड जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अलिबाग
- कर्जत
- खोपोली
- महाड
- माथेरान
- मुरुड- जंजिरा
- पेण रोहा
- श्रीवर्धन
- उरण (न.प.)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- चिपळूण
- देवरुख (न.पं.)
- गुहागर
- खेड
- लांजा (न.पं.)
- राजापूर
- रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- सावंतवाडी
- वेंगुर्ले
- मालवण
- कणकवली (न.पं)
जळगाव जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- जामनेर
- अमळनेर
- भडगाव
- भुसावळ
- चाळीसगाव
- चोपडा
- धरणगांव
- एरंडोल
- फैजपूर
- मुक्ताईनगर (न.पं.)
- नशिराबाद
- पाचोरा
- पारोळा
- रावेर
- सावदा
- शेंदूणी (न.पं.)
- वरणगाव
- यावल
धुळे जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- दोंडाईचा-वरवाडे
- पिंपळनेर
- सिंदखेडा (न.पं.)
- शिरपूर- वरवाडे
नंदूरबार जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- शहादा
- नंदुरबार
- नवापूर
- तळोदा
नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- भगुर
- मनमाड
- नांदगाव
- सटाणा
- सिन्नर
- येवला
- चांदवाड
- इगतपूरी
- ओझर
- पिंपळगांव-बसवंत
- त्र्यंबक
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- देवळाली
- प्रवरा
- जामखेड
- कोपरगाव
- नेवासा (न.पं.)
- पाथर्डी
- राहाता
- राहूरी
- संगमनेर
- शेवगाव
- शिर्डी
- श्रीगोंदा
- श्रीरामपूर
पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- आळंदी
- बारामती
- भोर
- चाकण
- दौंड
- फुरसुंगी-उरळी देवाची
- इंदापूर
- जेजूरी
- जुन्नर
- लोणावळा
- मालेगाव बु. (न.पं.)
- मंचर (न.पं.)
- राजगुरुनगर
- सासवड
- शिरुर
- तळेगाव-दाभाडे
- वडगाव (न.पं.)
सांगली जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- आष्टा,
- आटपाडी (न.पं.)
- इस्लामपूर
- जत
- पळूस
- शिराळा (न.पं.)
- तासगाव
- विटा
सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- कराड
- महाबळेश्वर
- मलकापूर
- मेढा (न.पं.)
- म्हसवड
- पाचगणी
- फलटण
- रहिमतपूर
- सातारा
- वाई
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- आजरा (न.पं.)
- चंदगड (न.पं.)
- गडहिंग्लज
- हातकणंगले
- हुपरी
- जयसिंगपूर
- कागल
- कुरुंदवाड
- मलकापूर
- मुरगूड
- पन्हाळा
- शिरोळ
- वडगाव
सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अक्कलकोट
- अकलूज
- अनागर (न.पं.)
- बार्शी
- दुधनी
- करमाळा
- कुर्डूवाडी
- मैदर्गी
- मंगळवेढा
- मोहोळ
- पंढरपूर
- सांगोला
यवतमाळ जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- आर्णी
- दारव्हा
- दिग्रस
- घाटंजी
- पुसद
- उमरखेड
- वणी
- यवतमाळ
- ढाणकी (न.पं.)
- नेर-नबाबपूर
- पांढरकवडा
गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- गडचिरोली
- आरमोरी
- देसाईगंज
अमरावती जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अचलपूर
- अंजनगाव सूर्जी
- चांदूरबाजार
- चांदूर रेल्वे
- चिखलदरा
- दर्यापूर
- धामणगाव रेल्वे
- धारणी (न.पं.)
- मोर्शी
- नांदगाव खंडेश्वर (न.पं.)
- शेंदूरजनाघाट
- वरुड
अकोला जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अकोट
- बाळापूर
- बार्शी-टाकळी
- हिवरखेडा
- मूर्तिजापूर
- तेल्हारा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- बल्लारपूर
- भद्रावती
- भिसी (न.पं.)
- ब्रह्मपूरी
- चिमूर
- गडचांदूर
- घुग्घुस
- मूल
- नागभीड
- राजूरा वरोरा
नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- बहादुरा (न.पं.)
- बेसा पिपळा (न.पं.)
- भिवापूर (न.पं.)
- बुटिबोरी
- डिगडोह
- कळमेश्वर-ब्रह्मणी
- कामठी
- कांद्री- कन्हान (न.पं.)
- काटोल
- खापा
- कोंढाळी (न.पं.)
- महादुला (न.पं.)
- मोहपा
- मौदा (न.पं.)
- नरखेड
- निलडोह (न.पं.)
- पारशिवणी (न.पं.)
- रामटेक
- सावनेर
- उमरेड
- वानाडोंगरी
- बिडगाव- तरोडी (खू)
- पांढुर्णा (न.पं.)
- गोधणी रेल्वे (न.पं.)
- कन्हान-पिपरी
- मोवाड
- वाडी
- येरखेडा (न.पं.)
वर्धा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- आर्वी
- देवळी
- हिंगणघाट
- पुलगाव
- सिंदी रेल्वे
- वर्धा
भंडारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- पवनी
- साकोली शेंदूरवाफा
- तुमसर
- भंडारा
गोंदिया जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- गोंदिया,
- गोरेगाव (न.पं.)
- सालेकसा (न.पं.)
- तिरोडा
वाशिम जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- कारंजा
- मालेगाव (न.पं.)
- मंगरुळपीर
- रिसोड
- वाशिम
बुलढाणा जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- बुलढाणा
- चिखली
- देऊळगाव राजा
- जळगाव जामोद
- खामगाव
- लोणार
- मलकापूर
- मेहकर
- नांदूरा
- शेंगाव
- सिंदखेडराजा
लातूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अहमदपूर
- औसा
- निलंगा
- रेनापूर (न.पं.)
- उदगीर
जालना जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अंबड
- भोकरदन
- परतूर
धाराशीव जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- भूम
- कळंब
- मुरुम
- नळदुर्ग
- धाराशिव
- परंडा
- तुळजापूर
- उमरगा
बीड जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- अंबेजोगाई
- बीड
- धारुर
- गेवराई
- माजलगाव
- परळी-वैजनाथ
नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- बिलोली
- देगलूर
- धर्माबाद
- हदगाव
- हिमायतनगर (न.पं.)
- कंधार
- कुंडलवाडी
- मुदखेड
- मुखेड
- उमरी
- भोकर
- किनवट
- लोहा
छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- फुलब्री (न.पं.)
- गंगापूर
- कन्नड
- खुलताबाद
- पैठण
- सिल्लोड
- वैजापूर
हिंगोली जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- हिंगोली
- वसमत
- कळमनुरी
परभणी जिल्ह्यातील नगरपरिषदा
- गंगाखेड
- जिंतूर
- मानवत
- पाथरी
- पूर्णा
- सेलू
- सोनपेठ