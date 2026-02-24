नारळ पाणी की उसाचा रस… उन्हाळ्यात काय प्यायला हवे

नारळाच्या पाण्याला उन्हाळ्यातील सुपर ड्रिंक म्हटले जाते, परंतु त्याची किंमत जास्त असल्याने लोक ते पिणे टाळतात. त्याऐवजी, ते १० रुपयांना उसाचा रस पिऊन शरीराला हायड्रेट ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण जेव्हा स्वच्छतेचा विचार येतो तेव्हा उसाच्या रसापासून दूर राहणे चांगले. बहुतेक लोक उष्णतेवर मात करण्यासाठी स्वस्त उसाचा रस पसंत करतात.

एखाद्याला वारंवार उच्च रक्तदाबाचा त्रास होत असेल तर त्याने नारळाचे पाणी प्यावे. त्यात असलेले पोटॅशियम शरीरातून अतिरिक्त सोडियम काढून टाकण्यास मदत करते. त्यात मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि मॅंगनीज सारखे आवश्यक घटक देखील असतात. हे इलेक्ट्रोलाइट्सचा समृद्ध स्रोत आहे जे सर्व ऋतूंमध्ये शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. उन्हाळ्यात ते पिणे हायड्रेशनसाठी आदर्श आहे.

नारळाचे पाणी चरबीमुक्त असते आणि त्यात व्हिटॅमिन सी असते, जे एक अँटिऑक्सिडंट असते जे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. एखाद्याला वारंवार कमी रक्तदाबाचा त्रास होत असेल तर त्यांनी तज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतरच नारळाचे पाणी प्यावे.

उसाचा रस हा उन्हाळी सुपर ड्रिंक म्हणून देखील ओळखला जातो. मधुमेह नसलेल्यांसाठी हे अत्यंत फायदेशीर आहे कारण त्यातील नैसर्गिक साखर, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात. त्यात कॅल्शियम, पोटॅशियम, लोह, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि जीवनसत्त्वे अ, बी-कॉम्प्लेक्स आणि सी यासह अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात.

नारळाच्या पाण्यात पोटॅशियम, सोडियम आणि मॅग्नेशियम असते, जे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित करण्यास मदत करते. घाम येणे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिघडवते आणि नारळाचे पाणी हे संतुलन पुनर्संचयित करण्यास मदत करू शकते. दुसरीकडे, उसाच्या रसात अनेक खनिजे असतात पण इलेक्ट्रोलाइट्स नसतात. नारळ पाणी हे हायड्रेशनसाठी सर्वोत्तम आहे.

उसाच्या रसात नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे त्वरित ऊर्जा मिळते परंतु रक्तातील ग्लुकोजची पातळी देखील वाढते. नारळ पाण्यात साखर देखील असते, परंतु कमी प्रमाणात. हायड्रेटेड राहून नैसर्गिक साखरेचे सेवन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी नारळ पाणी सर्वोत्तम आहे.

वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, कॅलरीजच्या सेवनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. उसाच्या रसात भरपूर नैसर्गिक साखर असते, ज्यामुळे कॅलरीजचे प्रमाण जास्त होऊ शकते. वजन व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यांसाठी, नारळ पाणी पिणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

