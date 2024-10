वोट जिहादची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना लाज वाटली पाहिजे, नाना पटोलेंची टीका

वोट जिहादची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना लाज वाटली पाहिजे अशी टीका काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली. तसेच फडणवीसांना माफी मागावी अशी मागणीही पटोले यांनी केली.

भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वोट जिहादची भाषा केली होती. त्यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, भाजपकडून मतांच राजकारण सुरू आहे. वोट जिहादची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना लाज वाटली पाहिजे. फडणवीस साडे सात वर्षांहून अधिक काळ गृहमंत्री आहेत, संविधानिक पदावर आहेत. जर ते मतांना वोट जिहाद म्हणत असतील तर याचा अर्थ ते संविधानाला मानणारे लोक नाहीत. राहता राहिला लव्ह जिहादचा प्रश्न तर लव्ह जिहादचे किती प्रकरण घडले, किती कारवाई झाल्या याची माहिती द्यावी असे पटोले म्हणाले.

#WATCH | Mumbai | On the statement of Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis, state Congress President Nana Patole says, "Devendra Fadnavis should be ashamed…He is the Home Minister of the state and holds a constitutional post…Devendra Fadnavis himself wants to do the same…

