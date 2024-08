राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचे सरकार यावे! काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांचे साईबाबांना साकडे

राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचे सरकार यावे, असे साकडे साईबाबांना घातले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळणार आहे, असे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी आज शिर्डी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

काँग्रेसचे रमेश चेन्नीथला आणि आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी काल शिर्डी येथे साईबाबांचे दर्शन घेतले. साईबाबा संस्थानचे सीईओ गोरक्ष गाडीलकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार लहू कानडे, करण ससाणे, हेमंत ओगले, सचिन चौगुले, सचिन गुजर आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला जी यांच्यासह आज शिर्डी येथे श्री साईबाबा समाधी मंदिराचे दर्शन घेतले.

Took darshan at the Shri Saibaba Samadhi Temple in Shirdi today along with Ramesh Chennithala ji, in-charge of Maharashtra Congress. pic.twitter.com/xT0Dj6Fidp

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) August 5, 2024