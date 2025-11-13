पाकिस्तानवर चकार शब्दही का नाही काढला? दिल्ली स्फोटाप्रकरणी काँग्रेसचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीतील दहशतवादी स्फोट प्रकरणात काँग्रेस पक्षाने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या की, दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर तब्बल 50 तासांनी मोदी सरकारने अखेर हे दहशतवादी हल्ला असल्याचे मान्य केले. पण, पाकिस्तानबद्दल एक चकार शब्दही उच्चारला नाही. पाकिस्तानचा सहभाग नसताना भारतात दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो का? असा सवालही सुप्रिया श्रीनेत यांनी उपस्थित केला.

सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने सांगितले होते की कोणताही दहशतवादी हल्ला हा युद्धाची कारवाई मानली जाईल. पण पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद संघटनेशी संबंधिततेचे पुरावे असूनही सरकारची आतापर्यंतची भूमिका त्या वचनाच्या अगदी उलट आहे.

तसेच नरेंद्र मोदी यांनी त्या वेळी केवळ बडबड आणि स्वतःची प्रतिमा चमकवण्यासाठी भारताच्या सुरक्षेचा भयंकर विनोद केला होता का? आणि आता ते स्वतःच त्यांच्या विधानांच्या जाळ्यात अडकले आहेत का? काहीही असो, मोदींची अज्ञानता आणि अहंकार भारतासाठी अत्यंत महागात पडत आहे.

सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या की, या एका प्रश्नाचे उत्तर संपूर्ण देश जाणून घेऊ इच्छितो की, या दहशतवादी हल्ल्याबाबत कोणतीही गुप्तचर माहिती का नव्हती? आयबी, दिल्ली पोलिस आणि अमित शाह काय करत होते? त्यांनी म्हटले की, एक गोष्ट वारंवार सिद्ध होत आहे की हा देश अजिबात सुरक्षित हातांमध्ये नाही असेही श्रीनेत म्हणाल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Blast News – डॉ. मुजम्मिलची सापडली डायरी, कोड वर्डमध्ये लिहिला होता प्लॅन; 25 नवीन नावं आली समोर

पार्थ पवार भूखंड घोटाळा प्रकरणावरून अजित पवारांची सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी! अंबादास दानवे यांचा मोठा दावा

मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव यांना पसंती, तरुणांचा ओढा महागठबंधनच्या बाजूने

बांग्लादेशमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण, पाच ठिकाणी स्फोट; 17 बस जाळल्या

लाज नाही वाटत का? तुम्हाला आई वडिल… सनी देओलने पपाराझींना फटकारले

सरकारने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करणं बंद करावं, रोहित पवार यांनी सुनावले

Delhi Bombblast बाबरीचा घ्यायचा होता बदला; सहा डिंसेंबर, सहा ठिकाणं… असा होता दहशतवाद्यांचा प्लॅन

पॅनिक अटॅक आणि थरकाप; शोएब मलिकसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सानिया मिर्झाची झालेली वाईट अवस्था

दिल्लीत स्फोट झाल्याची अफवा, बसचा टायर फुटल्याने लोकांमध्ये दहशत