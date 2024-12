संसदेत जाताना माझ्याकडे फक्त पाचशेची नोट असते, ते नोटांचं बंडल माझं नाही; अभिषेक मनु सिंघवींनी आरोप फेटाळले

अदानी समूहावरील आरोपांची जेपीसी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी संसदेत आणि संसदेबाहेर ‘इंडिया’ आघाडीने रान उठवलेले असताना शुक्रवारी राज्यसभेत धक्कादायक घटना घडली. राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या बाकाखाली 500 च्या नोटांचे बंडल सापडल्याने गोंधळ उडाला. सभापती जगदीप धनखड यांनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे म्हणत चौकशीचे आदेश दिले. आता यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिक्रिया दिली असून सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

माध्यमांशी बोलताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हे मी पहिल्यांदाच ऐकत असून आश्चर्यचकित झालो आहे. मी जेव्हा राज्यसभेमध्ये जातो तेव्हा माझ्याकडे फक्त 500 रुपये असतात. मी काल दुपारी 12.57 वाजता संसदेत पोहोचलो आणि 1 वाजता संसदेची कार्यवाही स्थगित झाली. त्यानंतर 1.30 वाजेपर्यंत मी खासदार अयोध्या प्रसाद यांच्यासोबत संसदेतील उपहारगृहामध्ये बसलो आणि नंतर बाहेर गेलो. तिथून

#WATCH | Delhi: Congress MP and advocate Abhishek Manu Singhvi says “I am quite astonished to even hear about it. I never heard of it. I reached the inside of the House yesterday at 12.57 pm. The House rose at 1 pm. From 1 to 1:30 pm, I sat with Ayodhya Prasad in the canteen and… https://t.co/XISu0YQm0Z pic.twitter.com/e2k9iBE43P

— ANI (@ANI) December 6, 2024