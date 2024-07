राहुल गांधींनी घेतली हाथरस दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबीयांची भेट; सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले

काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी हाथरस दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. शुक्रवारी सकाळी राजधानी दिल्लीतून रस्तेमार्गाने हाथरसच्या दिशेने रवाना झाले. हाथरस दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या अलीगढ येथील दोन पीडित कुटुंबीयांची राहुल गांधी यांनी भेट घेतली आणि त्यानंतर ते हाथरसकडे रवान झाले.

हाथरसमध्ये भोलेबाबाच्या सत्संग कार्यक्रमामध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत तब्बल 123 जणांचा मृत्यू झाला होता. या मृतांच्या कुटुंबीयांची राहुल गांधी भेट घेणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे सरचिचणीस केसी वेणुगोपाल यांनी दिली होती. त्याप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी राहुल गांधी अलीगढच्या पिलखना गावात पोहोचले. येथे त्यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली.

याभेटीदरम्यान राहुल गांधी यांनी सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन दिल्याचे पीडित कुटुबाने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. काँग्रेस पक्ष या कठीण प्रसंगी तुमच्या पाठीशी असून पक्षातर्फे सर्वोतोपरी मदत करू, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिल्याचे पीडित कुटुंबाने सांगितले. तसेच दुर्घटनेबाबतही त्यांनी माहिती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

#WATCH | Hathras Stampede Accident | Aligarh, UP: After Lok Sabha LoP Rahul Gandhi’s visit, a member of a bereaved family says, “He told us that he would help us with the help of the party… He asked us how everything happened…” pic.twitter.com/umc6rS6NZX

— ANI (@ANI) July 5, 2024