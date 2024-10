भाजपकडून विशिष्ट धर्माच्या लोकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य, खासदार वर्षा गायकवाड यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

धारावीकरांचा उपयोग करून मुंबईत व्होट जिहाद केला जात आहे असे विधान भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केले होते. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी शेलार यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने शेलार यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

The Chief Election Officer of Maharashtra had said that he shall be taking action against the use of words like Vote Jihad as the Model Code of Conduct is now in force. The Mumbai BJP chief @ShelarAshish while speaking about Dharavi redevelopment today, used the term Vote Jihad.… pic.twitter.com/DqLsrBwZNb

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) October 19, 2024