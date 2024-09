Mallikarjun Kharge – भाषण करत असताना मल्लिकार्जुन खरगे यांची तब्येत बिघडली, मंचावर कोसळले

जम्मू-कश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान एका सभेला संबोधित करताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची अचानक तब्येत बिघडली. भाषण करत असतानाच खरगे चक्कर येऊन मंचावर कोसळले. कठुआ जिल्ह्यातील जसरोटा विधानसभा मतदारसंघातील बरनोटी येथे आयोजित सभेमध्ये ही घटना घडली.

अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे काँग्रेस नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचीही पळापळ सुरू झाली. मंचावर उपस्थित नेत्यांनी खरगे यांना आधार दिला. त्यानंतर अस्वस्थ वाटत असतानाही खरगे यांनी आपले भाषण सुरू ठेवले. खरगे यांनी बसूनच उपस्थितांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला.

#WATCH | Jammu and Kashmi: Congress President Mallikarjun Kharge became unwell while addressing a public gathering in Kathua. pic.twitter.com/OXOPFmiyUB

मी 83 वर्षांचा असून इतक्या लवकर मरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवरून हटवत नाही तोपर्यंत मी जिवंत राहीन, असे खरगे यावेळी म्हणाले. तसेच जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी लढत राहू, असेही ते म्हणाले.

#WATCH | J&K: Congress National President Mallikarjun Kharge says, “We will fight to restore statehood…I am 83 years old, I am not going to die so early. I will stay alive till PM Modi is removed from power…” https://t.co/dWzEVfQiV0 pic.twitter.com/ES85MtuTkL

— ANI (@ANI) September 29, 2024