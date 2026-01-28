अर्ज माघारीसाठी मंत्र्यांचा दबाव, चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात काँग्रेसची तक्रार

सामना ऑनलाईन
|

जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही. त्यामुळे  वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता? अर्ज मागे घ्या,  असे वक्तव्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. याप्रकरणी पाटील यांच्यावर निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

सरकारमधील मंत्री जाहीर सभेतून विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन करत असतील तर तो केवळ आचारसंहिता भंग नसून, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा गंभीर प्रकार आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कर्ज घेऊन भागवणार पंत्राटदारांची थकबाकी; व्याजाचा बोजाही त्यांच्याच माथ्यावर, महायुती सरकारचा अजब कारभार

चेंबूरला गॅस गळतीचा धोका; दुर्घटना घडल्यास प्रदूषण मंडळ जबाबदार; कोर्टाने खडसावले

राज्यातील ‘शत्रू मालमत्तां’च्या खरेदी-विक्रीवर स्टॅम्प ड्युटी माफ

प्रजासत्ताक दिनी सन्मानित झालेल्या 2 विद्यार्थिनींचा विहिरीत ढकलल्याने मृत्यू, जळगावातील साक्री गावात शोककळा

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण

सोरतापवाडी ‘हुंडाबळी’ प्रकरणात सरपंच सासूसह पती अटकेत

अभिनेता केआरकेच्या शस्त्र परवान्याबाबत पोलीस घेणार मोठा निर्णय

मेफेड्रोन विक्रीप्रकरणी हवालदार ताब्यात

महाराष्ट्रात रजोनिवृत्ती क्लिनिक्स सुरू