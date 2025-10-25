लवकरच ओला-उबरला सहकारी कॅबचा पर्याय; दिल्लीत राबवणार पायलट उपक्रम

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईसह देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये टॅक्सी सेवा पुरवणाऱया ओला आणि उबरसारख्या खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. लवकरच ओला-उबरला सहकारी कॅबचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. देशातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा डिसेंबर महिन्यात सुरू होत आहे. राजधानी दिल्लीत पायलट प्रकल्प राबवून त्यानंतर देशभरात हा उपक्रम राबविण्यात येईल.

केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने ‘भारत टॅक्सी’ या नावाने सहकारी टॅक्सी सेवा चालवण्यात येणार आहे. हे सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-शासन विभागाने विकसित केलेले पहिले राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म आहे. यामध्ये चालकदेखील सहमालक असतील. यासंदर्भात सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार केला गेला आहे. त्यानुसार पुढील महिन्यात दिल्लीत 650 चालकांसह पायलट प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. या सेवेत साधारण पाच हजार चालक व महिला सारथी सहभागी होणार आहेत. ओला-उबरसारख्या खासगी कंपन्यांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. ‘भारत टॅक्सी’ची ऍप-आधारित सेवा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा एक भाग आहे. याअंतर्गत एक गव्हर्निंग कौन्सिल असेल. कौन्सिलचे अध्यक्ष अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता, तर उपाध्यक्ष एनसीडीसीचे रोहित गुप्ता असतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घसा खवखवत असेल तर… हे करून पहा

असं झालं तर… पीएफचे पैसे अडकले तर…

ट्रेंड – पित्याच्या मायेला तोड नाही…

महत्त्वाचे – आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. अजय चंदनवाले

court

पोलिसांची हद्द झाली… दोन वर्षांच्या चिमुकलीला केले राड्यातील आरोपी; न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला झापले

ब्रेस्ट कॅन्सरवर ‘कार्बोप्लॅटीन’ रामबाण; टाटा रुग्णालयातील संशोधनातून झाले सिद्ध, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले

राज्यात दोन दिवस वादळी पाऊस; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट, मुंबईत ‘जोरधार’ सुरूच

पत्नीच्या ऑपरेशनसाठी घेतलेली देणगी योग्यच; हायकोर्टाने रक्कम वसूल करण्यास दिला नकार

दिवाळी सुट्टीत पर्यटकांची संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात धम्माल; 22 हजार पर्यटकांची हजेरी, 24 लाखांचा महसूल जमा