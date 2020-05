देशात एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1 लाखापलिकडे गेली, 39 हजारांहून अधिक ठणठणीत होऊन घरी परतले

देशभरातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतच चालली असून या आजारामुळे ग्रस्त रुग्णांच्या संख्येने आता 1 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात आतापर्यंत 101139 कोरोनाग्रस्त सापडले आहेत. रुग्णांचा आकडा वाढत असतानाच मृतांचाही आकडा वाढतो आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंत देशात या आजारामुळे 3163 जण दगावले होते. आरोग्यमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 4970 ने वाढला होता

COVID19 cases cross 1 lakh mark with a single-day jump of 4970 cases & 134 deaths; total cases 101139 & death toll 3163: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/i16FULqLjn

— ANI (@ANI) May 19, 2020