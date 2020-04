तबलिगींमुळे देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढली, 14 राज्यात जमातचे 647 कोरोनाग्रस्त सापडले

गेल्या 3 दिवसांत देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या जवळपास दुपटीने वाढली आहे. 31 मार्चला ही संख्या 1351 होती जी 3 एप्रिल रोजी 2547 इतकी झाली आहे. या वाढीचे मुख्य कारण हे तबलिगी जमातने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन कोरोनाची लागण करून घेत विविध राज्यात परतलेले जमात सदस्य किंवा पाठीराखे आहे.

Four more #COVID19 positive cases have been reported in the Visakhapatnam today and they attended the Tablighi Jamaat event in Delhi. Total number of positive cases in the state now stand at 164: Health Department, Andhra Pradesh

देशात शुक्रवारी 478 कोरोनाग्रस्त सापडले होते. एकाच दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या आजाराचे रुग्ण सापडण्याची ही पहिली वेळ आहे. यातल्या 247 जणांनी दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात आयोजित करण्यात आलेल्या जलशामध्ये भाग घेतल्याचं सिद्ध झालं आहे. या जलशाला देश-विदेशातून किमान 4 हजार लोकांनी हजेरी लावली असावी असा अंदाज आहे. आतापर्यंत 14 राज्यात या जलशाला हजेरी लावणारे आणि कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण सापडले आहेत. गुरुवारपर्यंत असे 400 कोरोनाग्रस्त सापडले होते, ज्यात शुक्रवारी नव्या कोरोनाग्रस्तांची भर पडली. यामुळे दिल्लीतील जलशाला हजेरी लावणारे आणि कोरोनाची लागण झालेले असे मिळून आता 647 जण सापडले आहेत. हा आकडा आणखी वाढत जाणार आहे, कारण या कार्यक्रमाला हजेरी लावणाऱ्या सगळ्यांची ओळख पटवून त्यांची चाचणी करण्याचे काम पूर्ण झालेले नाहीये.

Three more #Covid_19 positive cases have been confirmed, one each from Kamrup (metro), Kamrup & Marigaon taking the total number in Assam to 23. Two out of these three cases are of patients who are related to Nizamuddin Markaz event: Assam Minister Himanta Biswa Sarma (file pic) pic.twitter.com/8Yi9eJvLF0

— ANI (@ANI) April 3, 2020